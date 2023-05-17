В WhatsApp появятся новые анимированные эмодзи

В прошлом месяце стало известно о том, что в мессенджере WhatsApp появятся анимированные эмодзи из библиотеки Lottie — в качестве примера демонстрировался смайлик в колпачке, символизирующий вечеринку. Как выяснила редакция портала WABetaInfo, в сервисе появятся еще как минимум шесть анимированных эмодзи.

Так, в будущем в WhatsApp можно будет отправить анимацию смеющегося до слез лица, громко плачущего лица, лица со слезинкой, лица с открытым ртом, красного сердца и огня. В WABetaInfo считают, что выбор конкретно этих эмодзи обусловлен их высокой популярность среди пользователей. В редакции подчеркивают, что качество отображения анимации в бета-версии мессенджера довольное высокое.

Портал так же отметил, что анимированные эмодзи могут понравиться не всем пользователям, так как анимация отвлекает от переписки. Не исключено, что в будущем их отображение можно будет отключить в настройках финальной сборки мессенджера.