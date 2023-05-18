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Дуров опроверг сообщение об уязвимости приложения Telegram на macOS

Telegram не подтверждал уязвимость приложения на macOS, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к камере и микрофону пользователей компьютера. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров написал в своем канале в Telegram.

Дуров опроверг сообщение об уязвимости Telegram на macOS
© globallookpress.com

"Российские газеты пишут, что Telegram якобы "подтвердил уязвимость" в приложении для компьютеров от компании Apple. Это не так. Напротив, в нашем сообщении мы объяснили, что никакой уязвимости не было", - сообщил Дуров.

Он пояснил, что "уязвимость" заключалась в том, что если бы у злоумышленника уже был доступ к компьютеру пользователя, то он мог бы управлять камерой и микрофоном через Telegram.

"Но если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram - меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться", - уточнил Дуров.

На этой неделе в официальном аккаунте мессенджера в Twitter в ответ на сообщение пользователя об уязвимости отметили, что проблема появляется только при использовании версии приложения из App Store на Mac, зараженным вредоносным программным обеспечением. Обновление с исправлением уже находится на рассмотрении Apple, говорилось в сообщении. На приложения, скачанные с сайта Telegram, проблема не распространяется, добавили в компании.

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