Дуров опроверг сообщение об уязвимости Telegram на macOS

Telegram не подтверждал уязвимость приложения на macOS, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к камере и микрофону пользователей компьютера. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров написал в своем канале в Telegram.
"Российские газеты пишут, что Telegram якобы "подтвердил уязвимость" в приложении для компьютеров от компании Apple. Это не так. Напротив, в нашем сообщении мы объяснили, что никакой уязвимости не было", - сообщил Дуров.
Он пояснил, что "уязвимость" заключалась в том, что если бы у злоумышленника уже был доступ к компьютеру пользователя, то он мог бы управлять камерой и микрофоном через Telegram.
"Но если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram - меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться", - уточнил Дуров.
На этой неделе в официальном аккаунте мессенджера в Twitter в ответ на сообщение пользователя об уязвимости отметили, что проблема появляется только при использовании версии приложения из App Store на Mac, зараженным вредоносным программным обеспечением. Обновление с исправлением уже находится на рассмотрении Apple, говорилось в сообщении. На приложения, скачанные с сайта Telegram, проблема не распространяется, добавили в компании.