Дуров опроверг сообщение об уязвимости Telegram на macOS

Telegram не подтверждал уязвимость приложения на macOS, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к камере и микрофону пользователей компьютера. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров написал в своем канале в Telegram.

"Российские газеты пишут, что Telegram якобы "подтвердил уязвимость" в приложении для компьютеров от компании Apple. Это не так. Напротив, в нашем сообщении мы объяснили, что никакой уязвимости не было", - сообщил Дуров.

Он пояснил, что "уязвимость" заключалась в том, что если бы у злоумышленника уже был доступ к компьютеру пользователя, то он мог бы управлять камерой и микрофоном через Telegram.

"Но если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram - меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться", - уточнил Дуров.