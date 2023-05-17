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Робот Tesla Bot научился медленно ходить и хватать предметы

Tesla опубликовала ролик, в котором продемонстрировала новые возможности человекоподобного робота Tesla Bot. Об этом сообщает The Verge.

Робот Tesla Bot научился медленно ходить и хватать предметы
© Tesla

На видео можно увидеть, как Tesla Bot довольно медленно, но ровно идет вперед, берет в руки предметы и перекладывает их в другие места, а также «узнает» объекты на своем пути. Ролик был презентован на встрече главы Tesla Илона Маска с акционерами компании — по заявлению миллиардера, команда закончила создание видео буквально за день до мероприятия.

Tesla Bot был впервые представлен миру в прошлом году на презентации Tesla AI Day. На тот момент робот не был до конца готов — он почти не ходил и только махал аудитории со специального стенда. Теперь Tesla продемонстрировала, что робот все же может передвигаться автономно, хотя пока и медленно.

Этот факт не остался незамеченным комментаторами на YouTube, которые высмеяли походку роботов.

«Да, Илон не обманул, когда сказал, что от робота легко можно будет убежать [в случае опасности]», — пошутил один из комментаторов.

«Эти штуки ходят как я, когда стараюсь не обгадить свои штаны», — заявил другой пользователь.

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