В России стартовали продажи смартфонов Poco F5 и Poco F5 Pro

Компания Xiaomi выпустила в официальную продажу два новых смартфона марки Poco в России - Poco F5 и Poco F5 Pro. Сообщается, что российский запуск начался буквально через неделю после международного, когда Poco F5 и Poco F5 Pro были представлены официально.

© Xiaomi

Напомним, что для Индии ценники на Poco F5 начинаются от 365 долларов (29 275 рублей), а на Poco F5 Pro – от 450 долларов (36 091 рубль).

Для россиян же производитель приготовил до 28 мая выгодное предложение, по которому Poco F5 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти можно купить за 31 990 рублей, а потом – за 34 990 рублей.

Мощная версия смартфона Poco F5 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти обойдется в 47 990 рублей, а впоследствии – в 52 990 рублей.

Напомним, что компания продвигает эту версию смартфонов как самую мощную из линейки Poco. Пользователи модели Pro получат OLED-экран с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2К, 64-мегапикельную основную камеру с функцией оптической стабилизации изображения, а также чип Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и батарею ёмкостью 5160 мА·ч.