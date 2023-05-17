Китай запустил первый резервный спутник навигационной системы Beidou

Китай осуществил запуск первого резервного спутника национальной навигационной системы Beidou. Как сообщило в среду Центральное телевидение КНР, он присоединился к группе из 55 аппаратов на геостационарной орбите.

56-й спутник Beidou запустили с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань. На орбиту его отправила ракета-носитель "Чанчжэн-3-би".

Резервный аппарат повысит надежность навигационной системы и поможет пользователям достичь быстрого и высокоточного геопозиционирования, уточнил телеканал.