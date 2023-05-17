В России разработали инновационную технологию по заживлению ран

Российские ученые разработали инновационные имплантаты из криогеля, насыщенного антибиотиками. Благодаря такой технологии материалы не токсичны, не прирастают к тканям и не позволяют ране неконтролируемо срастаться. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что их эффективность была доказана в рамках доклинических исследований.

«Ученые отмечают востребованность данной разработки в качестве средства скорой помощи. Технология уже запатентована, а права на использование этих материалов принадлежат институту и Первому Московскому государственному медицинскому университету им. И. М. Сеченова», — говорится в публикации.

Отмечается, что в дальнейшем подобная технология может быть востребована в удаленных пунктах скорой помощи.

Ранее стало известно, что ученые создали нити для наложения швов, способные выделять лекарства.