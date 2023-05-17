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App Store заблокировал мошеннические транзакции более чем на $2 млрд

По словам Apple, в прошлом году официальному магазину приложений App Store удалось заблокировать несанкционированные транзакции на сумму более двух миллиардов долларов. Кроме того, были забанены около 1,5 млн приложений, нарушающих правила безопасности и конфиденциальности.

App Store заблокировал мошеннические транзакции более чем на $2 млрд
© globallookpress.com

Согласно пресс-релизу купертиновцев, именно защитные механизмы App Store уберегают владельцев мобильных устройств от мошеннического софта. Интересно, что Apple на контрасте хочет показать потенциальную опасность сторонних магазинов, доступ к которым корпорацию призывают открыть уже не первый год.

Например, можно вспомнить закон о цифровых рынках, который готовил Европейский Союз (вступит в силу в 2024 году). Он обязывает техногигантов открыть доступ к установке софта из сторонних магазинов, давая таким образом разработчикам возможность выбирать, где именно распространять свои программы.

После принятия этого закона Apple начала готовить почву к открытию опции установки приложений на iPhone и iPad из неофициальных магазинов. Bloomberg даже считает, что купертиновцы внедрят соответствующую возможность с выходом iOS 17, релиз которой по традиции должен состояться этой осенью.

Тем не менее в Apple не устают повторять, что загрузка программ из сторонних источников создаёт серьёзные риски для пользователей. Корпорация полагает, что с уровнем проверок App Store не сравнится ни одна сторонняя площадка.

В пресс-релизе, например, упоминаются платёжные технологии StoreKit и Apple Pay, которые якобы заблокировали около 3,9 миллионов украденных кредитных карт, а также запретили повторные транзакции в случае с 714 тыс. аккаунтов. Более того, почти 24 тысячи приложений не попали в App Store, так как пытались использовать технику «bait-and-switch» (заманить и подменить).

Интересно также, что в прошлом году Apple удалила более 428 тыс. учётных записей девелоперов за мошенническую деятельность. А 105 млн заявок на участие в программе Apple Developer Program были отклонены из-за подозрений в мошенничестве.

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