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Apple уличила ещё одного сотрудника в шпионаже на Китай

Экс-сотрудник Apple Вэйбао Ванг был обвинён в краже коммерческой тайны компании, связанной с проектом Apple Car.

Apple уличила ещё одного сотрудника в шпионаже на Китай
© Ferra.ru

Вангу было предъявлено шесть обвинений в краже коммерческой тайны за несанкционированный доступ к данным о проекте в период с 2016 по 2018 годы.

Стоит отметить, что инженер работал в Apple в качестве разработчика алгоритмов для ускорения процесса распознавания реальных объектов. Из-за своей роли он имел «широкий доступ» к базам данных, содержащим информацию о проекте.

При этом доступ к данной информации имели лишь несколько тысяч человек из более 135 тыс. сотрудников корпорации.

Сообщается, что в 2016 году он скачал «весь исходный код автопилота» Apple и украл дополнительную информацию о системах и аппаратном обеспечении технологии незадолго до увольнения в 2018 году.

После увольнения Ванг не сообщил Apple о своих планах, но впоследствии выяснилось, что он принял предложение о работе в американском филиале китайской компании, занимающейся разработкой технологии автономного вождения.

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