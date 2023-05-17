Диетолог назвал вреде быстрых перекусов

Диетолог Гузель Евстигнеева заявила о вреде для здоровья быстрых перекусов. Как рассказала эксперт в интервью «Пятому каналу», они способствуют набору лишнего веса.

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Евстигнеева объяснила, что при каждом перекусе человек набирает дополнительные калории, и при этом новый прием пищи приостанавливает все процессы жиросжигания в организме. Пища в желудке находится от четырех до шести часов, и если постоянно добавлять новые порции, процессу пищеварения приходится работать с нагрузкой.

Также каждый перекус способствует увеличению уровня инсулина, из-за чего начинаются проблемы с глюкозой. Это может привести к инсулинорезистентности — симптому, который лежит в основе ожирения, сахарного диабета, метаболического синдрома и других заболеваний.

Чтобы отказаться от привычки кусочничать, нужно постоянно работать над собой и организовать сытные приемы пищи с содержанием достаточного количества белка и жира. При этом основная калорийность должна приходиться на завтрак.