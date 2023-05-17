Базовые станции Nokia начали ввозить в РФ по параллельному импорту

Компания «Макскомм» получила все необходимые разрешения для ввоза в Россию 20 тыс. базовых станций Nokia, необходимых для работы сотовых сетей, по параллельному импорту. Об этом сообщает газета «Известия».

Станции, о которых идет речь, были произведены в Финляндии, Венгрии, Польше, Индии и других странах. Кроме того, «Макскомм» привезет 30 тыс. радиомодулей, поддерживающих стандарт LTE.

По словам опрошенных «Известиями» экспертов, 20 тыс. базовых станций хватит для покрытия мобильной связью одного крупного региона или нескольких поменьше. Сообщается, что в России уже работает идентичное оборудование Nokia.

«Такое же оборудование официально импортировалось в Россию в период с 2019 по 2021 год. Теперь оно вновь может ввозиться в РФ с использованием параллельного импорта», — пояснил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

Он подтвердил, что 20 тыс. базовых станций — это внушительная партия, которую эксперт оценил в $30-60 млн.