Google удалит неактивные учетные записи

Компания Google сообщила, что после изменения своей политики неактивные в течение двух лет аккаунты пользователей будут автоматически удаляться, передает телеканал CNN. Также эта мера поможет справиться с различными угрозами безопасности пользователей.

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Пока же все аккаунты будут сохраняться в действующем виде как минимум до декабря текущего года, но при этом компания оповестит предупреждениями юзеров, что процесс удаления будет осуществляться поэтапно.

Так, под первую волну удалений попадут аккаунты, созданные один раз и более никогда не посещаемые. При этом аккаунты организаций эта волна удалений пока не затронет.