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Google будет удалять неактивные в течение двух лет аккаунты пользователей

Компания Google сообщила, что после изменения своей политики неактивные в течение двух лет аккаунты пользователей будут автоматически удаляться, передает телеканал CNN. Также эта мера поможет справиться с различными угрозами безопасности пользователей.

Google удалит неактивные учетные записи
© Unsplash

Пока же все аккаунты будут сохраняться в действующем виде как минимум до декабря текущего года, но при этом компания оповестит предупреждениями юзеров, что процесс удаления будет осуществляться поэтапно.

Так, под первую волну удалений попадут аккаунты, созданные один раз и более никогда не посещаемые. При этом аккаунты организаций эта волна удалений пока не затронет.

Чтобы оставить свой аккаунт, придется авторизоваться либо в самом аккаунте, либо в любом из сервисов Google или, например, прочитать электронное письмо, то есть показать любую активность в экосистеме.

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