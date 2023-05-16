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Биологи выяснили, что пауки Джоро очень застенчивы

Эксперимент показал, что пауки Джоро склонны надолго замирать при виде человека, что свидетельствует о страхе. Об этом сообщает Университет Джорджии.

Биологи выяснили, что пауки Джоро очень застенчивы
© Christina Butler/Wikimedia Commons

Пауки Джоро (Trichonephila clavata) — это заселивший Соединенные Штаты инвазивный вид родом из восточной Азии. Эти членистоногие отличаются крупными размерами (до 3 сантиметров в диаметре) и яркой окраской с желтыми полосками. Некоторых американцев, не привыкших к этим животным, они пугают — пауки кажутся им опасными и агрессивными.

Чтобы выяснить, насколько такое отношение оправдано, Энди Дэвис и его коллеги провели эксперименты с участием 450 пауков, представляющих 10 различных видов. Их подвергали умеренному беспокойству, обдувая воздухом из спринцовки, и наблюдали за реакций. В то время как большинство пауков замерли менее чем на минуту, прежде чем возобновить свою обычную деятельность, пауки Джоро оставались неподвижными более часа.

«Они склонны отключаться и ждать, пока помехи исчезнут. Наша работа показывает, что эти пауки действительно боятся вас больше, чем вы их», — сообщают ученые.

Кроме того, эти членистоногие не представляют реальной опасности. Они кусаются лишь в крайнем случае, будучи загнанными в угол, а их «челюсти» почти неспособны проколоть кожу взрослого человека и ввести токсин.

Ранее палеонтологи рассказали, где жили живые «бублики» Obamus возрастом 550 млн лет.

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