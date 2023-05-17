$79.98+0.8887.16+1.08

Власти Кореи обратились к Samsung за помощью в создании цифровой валюты

Компания Samsung объявила о планах по запуску цифровой валюты в сотрудничестве с южнокорейским центробанком.

Samsung совместно с южнокорейским ЦБ запустит цифровую валюту
© Ferra.ru

IT-гигант заявил в понедельник, что подписал меморандум о взаимопонимании с центральным банком страны для проведения технических исследований в сфере цифровой валюты.

Samsung утверждает, что она будет работать «в офлайн-режиме» и сможет передаваться между владельцами смартфонов и умных часов Galaxy благодаря безопасному чипу в этих устройствах.

Платежи между устройствами могут осуществляться при помощи NFC, которая сегодня встроена практически в каждом смартфоне и уже используется для проведения бесконтактных платежей.

Отметим, что не только Южная Корея, но и многие другие страны, от Китая до США, активизируют свои исследования и эксперименты с так называемыми цифровыми валютами.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий