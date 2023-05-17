Samsung совместно с южнокорейским ЦБ запустит цифровую валюту

Компания Samsung объявила о планах по запуску цифровой валюты в сотрудничестве с южнокорейским центробанком.

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IT-гигант заявил в понедельник, что подписал меморандум о взаимопонимании с центральным банком страны для проведения технических исследований в сфере цифровой валюты.

Samsung утверждает, что она будет работать «в офлайн-режиме» и сможет передаваться между владельцами смартфонов и умных часов Galaxy благодаря безопасному чипу в этих устройствах.

Платежи между устройствами могут осуществляться при помощи NFC, которая сегодня встроена практически в каждом смартфоне и уже используется для проведения бесконтактных платежей.