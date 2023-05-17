Китайские археологи раскопали древний порт Морского Шелкового пути
Древний порт, обнаруженный учеными в городе Вэньчжоу, вошел в число 10 лучших археологических открытий прошлого года, сделанных в Китае.
Археологи раскопали остатки девяти доков, двух затонувших кораблей, многочисленные артефакты, в том числе фарфоровые изделия. По мнению специалистов, находки подтверждают, что порт в древности был важной частью Морского Шелкового пути.
«Это наиболее хорошо сохранившийся порт среди всех подобных ему. Он использовался довольно долгое время. В период правления династии Южная Сун (1127-1279 годы) порт был расширен из-за отложения ила и уменьшения глубины», – рассказал директор Института культурных реликвий и археологии провинции Чжэцзян Лян Яньхуа.
Древний Морской Шелковый путь был каналом для торговли и культурного обмена между прибрежными районами Китая и странами Юго-Восточной Азии, Африки и Европы. Поднебесная поставляла за рубеж шелк, фарфор, чай, изделия из латуни и железа, а в Китай привозили специи, цветы, продовольственные товары и драгоценные изделия.