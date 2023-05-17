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Китайские археологи раскопали древний порт Морского Шелкового пути

Древний порт, обнаруженный учеными в городе Вэньчжоу, вошел в число 10 лучших археологических открытий прошлого года, сделанных в Китае.

Китайские археологи раскопали древний порт Морского Шелкового пути
© Telegram-канал «Китайская панорама»

Археологи раскопали остатки девяти доков, двух затонувших кораблей, многочисленные артефакты, в том числе фарфоровые изделия. По мнению специалистов, находки подтверждают, что порт в древности был важной частью Морского Шелкового пути.

«Это наиболее хорошо сохранившийся порт среди всех подобных ему. Он использовался довольно долгое время. В период правления династии Южная Сун (1127-1279 годы) порт был расширен из-за отложения ила и уменьшения глубины», – рассказал директор Института культурных реликвий и археологии провинции Чжэцзян Лян Яньхуа.

Древний Морской Шелковый путь был каналом для торговли и культурного обмена между прибрежными районами Китая и странами Юго-Восточной Азии, Африки и Европы. Поднебесная поставляла за рубеж шелк, фарфор, чай, изделия из латуни и железа, а в Китай привозили специи, цветы, продовольственные товары и драгоценные изделия.

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