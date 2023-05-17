VR-шлем от Apple покорил создателя Oculus Rift

Изобретатель шлема виртуальной реальности Oculus Rift, один из основателей компании Oculus Палмер Лаки рассказал, что остался в восторге от VR-шлема Apple, который пока не был официально представлен. Об этом он сообщил в Twitter.

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«Гарнитура от Apple крайне хороша», — отметил он.

Лаки также указал на то, что внутри Apple есть большая уверенность в успешном запуске VR-шлема.

По данным 9to5Mac, устройство смогли опробовать первые тестировщики внутри корпорации. По версии источников, они также «были потрясены» новым гаджетом.

При этом Лаки прямо не подтвердил, что лично видел или использовал гарнитуру Apple. Журналисты 9to5Mac считают такой вариант маловероятным из-за секретности Apple в отношении новинок. По их мнению, изобретатель сумел пообщаться с разработчиками и тестировщиками Apple.

Лаки основал Oculus, один из первых стартапов, добившихся массового успеха в области гарнитур AR/VR. Компания Oculus была приобретена Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в 2014 году за $2 млрд. Работая уже в подразделении Facebook, Лаки запустил Oculus Rift в 2016 году.

В марте 2017 года Лаки ушел из Facebook и прекратил свое участие в Oculus. Позже бизнесмен основал Anduril Industries в партнерстве с рядом бывших руководителей Oculus. Стартап занимается разработкой технологий автономных систем для оборонных целей.

Ранее сообщалось, что первая VR-гарнитура от Apple под названием Reality Pro будет стоить около $4 тыс., или примерно 320 тыс. руб. по текущему курсу.