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Telegram подтвердил обнаруженную уязвимость на macOs

Мессенджер Telegram подтвердил наличие уязвимости приложения на macOs. Об этом сказано в сообщении на официальной странице Telegram в Twitter.

Telegram подтвердил обнаруженную уязвимость на macOs
© globallookpress.com

Согласно сообщению, проблема появляется только на версии приложения из App store на Mac, если на том есть вредоносное программное обеспечение. В Telegram также заверили, что обновление с исправлением уязвимости уже разработано и находится на рассмотрении Apple. Кроме того, в компании добавили, что проблема не появляется в приложении, которое скачали с официального сайта Telegram.

Напомним, что ранее в мессенджере Telegram обнаружили уязвимость, которая может дать злоумышленникам доступ к камере и микрофону пользователя.

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