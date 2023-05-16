Telegram подтвердил обнаруженную уязвимость на macOs

Согласно сообщению, проблема появляется только на версии приложения из App store на Mac, если на том есть вредоносное программное обеспечение. В Telegram также заверили, что обновление с исправлением уязвимости уже разработано и находится на рассмотрении Apple. Кроме того, в компании добавили, что проблема не появляется в приложении, которое скачали с официального сайта Telegram.