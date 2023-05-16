Китайские ученые нашли возможное противоядие от самого смертоносного гриба в мире
Китайские ученые определили возможное противоядие от отравления мухомором, самым смертоносным ядовитым грибом, против которого пока нет лекарства. Таковы выводы исследования, опубликованного во вторник в Nature Communications.
Название антидота: индоцианин зеленый. Вещество, уже одобренное Американским агентством по лекарственным средствам (FDA), может "спасти много жизней", отметили китайские исследователи. Отравление грибами является основной причиной смерти от пищевых отравлений во всем мире. В Китае в период с 2010 по 2020 гг. было зарегистрировано 788 смертей от употребления в пищу ядовитых грибов, подчеркивают авторы. При этом мухомор по прозвищу "чаша смерти", белый пластинчатый гриб, который часто путают со съедобными видами, является причиной более 90 процентов этих смертей.
В настоящее время реального противоядия от отравления мухомором, поражающим печень и почки, нет из-за незнания состава основного токсического компонента гриба - альфа-аманитина. Команда под руководством исследователя из университета Сунь-Ятсена в Гуанчжоу изучала этот токсин с помощью генетического скрининга CRISPR, который помогает понять роль генов в вирусных инфекциях и отравлениях. Эта же технология позволила им найти в 2019 году потенциальное противоядие от смертельных укусов кубомедузы, одного из самых ядовитых животных в мире.
Исследователям удалось идентифицировать белок STT3B, который в основном отвечает за токсичность мухомора. Затем они вычеркнули молекулу, которая, вероятно, ингибирует белок-нарушитель: индоцианин зеленый (ICG). Этот флуоресцентный краситель вводят пациентам, чтобы иметь возможность визуализировать определенные кровеносные сосуды или определить кровоток в печени.
"Эта неожиданная связь озадачила нас, и это было правильно", - сказал AFP Цяопин Ван, ученый университета Сунь Ятсена и ведущий автор исследования.
Команда сначала протестировала противоядие на клетках печени в чашках Петри, а затем на мышах. В обоих случаях продукт "продемонстрировал значительный потенциал в смягчении токсического эффекта" отравления мухомором, пояснил исследователь. Теперь команда ученых намерена проверить влияние зеленого индоцианина на нейтрализацию отравления людей.