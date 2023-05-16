Ученые нашли возможное противоядие от самого смертоносного гриба

Китайские ученые определили возможное противоядие от отравления мухомором, самым смертоносным ядовитым грибом, против которого пока нет лекарства. Таковы выводы исследования, опубликованного во вторник в Nature Communications.

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Название антидота: индоцианин зеленый. Вещество, уже одобренное Американским агентством по лекарственным средствам (FDA), может "спасти много жизней", отметили китайские исследователи. Отравление грибами является основной причиной смерти от пищевых отравлений во всем мире. В Китае в период с 2010 по 2020 гг. было зарегистрировано 788 смертей от употребления в пищу ядовитых грибов, подчеркивают авторы. При этом мухомор по прозвищу "чаша смерти", белый пластинчатый гриб, который часто путают со съедобными видами, является причиной более 90 процентов этих смертей.

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В настоящее время реального противоядия от отравления мухомором, поражающим печень и почки, нет из-за незнания состава основного токсического компонента гриба - альфа-аманитина. Команда под руководством исследователя из университета Сунь-Ятсена в Гуанчжоу изучала этот токсин с помощью генетического скрининга CRISPR, который помогает понять роль генов в вирусных инфекциях и отравлениях. Эта же технология позволила им найти в 2019 году потенциальное противоядие от смертельных укусов кубомедузы, одного из самых ядовитых животных в мире.

Исследователям удалось идентифицировать белок STT3B, который в основном отвечает за токсичность мухомора. Затем они вычеркнули молекулу, которая, вероятно, ингибирует белок-нарушитель: индоцианин зеленый (ICG). Этот флуоресцентный краситель вводят пациентам, чтобы иметь возможность визуализировать определенные кровеносные сосуды или определить кровоток в печени.

"Эта неожиданная связь озадачила нас, и это было правильно", - сказал AFP Цяопин Ван, ученый университета Сунь Ятсена и ведущий автор исследования.