Космонавты проверили на борту МКС кровь на свертываемость

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) провели в невесомости эксперимент по измерению гематокритного числа крови, которое в том числе позволяет определить ее свертываемость, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.
Чтобы выполнить эксперимент, пояснил космонавт, членам экипажа нужно было взять кровь из пальца, собрать ее в капиллярные трубочки. Затем образцы разместили в центрифуге, где кровь разделилась на плазму и эритроцитарную массу, их пропорции измерили на борту. Результаты переданы на Землю для оценки специалистами.
"Впоследствии образцы крови помещают в грузовой корабль "Прогресс" для удаления со станции. Вместе с другими грузами они сгорают в плотных слоях атмосферы", - пояснил Петелин.
17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.