Космонавты проверили на борту МКС кровь на свертываемость

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) провели в невесомости эксперимент по измерению гематокритного числа крови, которое в том числе позволяет определить ее свертываемость, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

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Чтобы выполнить эксперимент, пояснил космонавт, членам экипажа нужно было взять кровь из пальца, собрать ее в капиллярные трубочки. Затем образцы разместили в центрифуге, где кровь разделилась на плазму и эритроцитарную массу, их пропорции измерили на борту. Результаты переданы на Землю для оценки специалистами.

"Впоследствии образцы крови помещают в грузовой корабль "Прогресс" для удаления со станции. Вместе с другими грузами они сгорают в плотных слоях атмосферы", - пояснил Петелин.