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Глава NASA сообщил, что первый полет сверхзвукового лайнера X-59 состоится до конца года

Первый полет разрабатываемого Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сверхзвукового пассажирского самолета X-59 состоится до конца 2023 года. Об этом во вторник сообщил глава управления Билл Нельсон на слушаниях в Сенате Конгресса.

Глава NASA назвал сроки начала первого полета сверхзвукового лайнера X-59
© WIkipedia

"X 59 <...> поднимется в воздух в конце этого года", - сказал он.

Нельсон предположил, что вылет может состоятся с авиабазы Эдвардс, расположенной в штате Калифорния, но пока этот вопрос еще окончательно не решен.

Глава NASA сообщил, что лайнер имеет необычную форму "с носом игольчатой формы". Предполагается, что самолет сможет вдвое сократить время полета с Восточного на Западное побережье США и обратно, которое сейчас составляет порядка 5-6 часов.

Ранее сообщалось, что помощь специалистам NASA в создании лайнера оказывает один из крупнейших в США производителей авиатехники - корпорация Lockheed Martin. По предварительному проекту, новый авиалайнер будет способен подниматься на высоту почти 17 км и достигать скорости 1512 км/ч.

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