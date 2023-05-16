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YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда»

Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда», на который было подписано более 500 тысяч пользователей. Об этом сообщается в Telegram-канале вещателя.

YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда»
© Lenta.ru

В качестве причины блокировки канала видеохостинг указал нарушение условий использования YouTube. При этом радио «Комсомольская правда» опровергло подобные обвинения.

«Мы никогда не нарушали правила данной платформы. Но компания назло здравому смыслу по щелчку пальцев уничтожила аккаунт одной из главных радиостанций России», — заявили в редакции.

Представители радиостанции также добавили, что уже завели новый канал на YouTube.

За последний год YouTube заблокировал многих популярных российских блогеров. В частности, в августе 2022 года видеохостинг ограничил доступ к каналу Дмитрия Пучкова, также известного как Гоблин. Причиной видеохостинг указал нарушение правил.

Кроме того, видеохостинг заблокировал аккаунты дизайнера Артемия Лебедева, блогера Стаса Васильева, известного как «Ай, как просто», пранкеров Вована и Лексуса, а также многих российских СМИ.

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