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Apple зарегистрировала торговую марку для будущей AR-гарнитуры

Компания Apple зарегистрировала новую торговую марку xrOS, а также логотип для данного бренда. Об этом сообщает портал Wccftech.

Apple зарегистрировала торговую марку для будущей AR-гарнитуры
© globallookpress.com

Apple держит в секрете точное предназначение новой торговой марки, но источник отмечает, что сочетание «xr», скорее всего, означает «extended reality» – «смешанная реальность». Возможность совмещать режимы виртуальной и дополненной реальности на одном устройстве планировалась Apple уже давно и изначально должно было называться realityOS, но позже название пересмотрели.

Фирменное начертание xrOS зарегистрировали в Новой Зеландии. Вместе с xrOS у Apple имеются и другие зарегистрированные профильные товарные знаки. Например, Reality Pro – предполагается, что так будет называться гарнитура для смешанной реальности. Официальный анонс устройства ожидается на мероприятии WWDC, которое пройдёт в июне.

Ранее стало известно, что на всех смартфонах серии iPhone 15 появится 48-мегапиксельная камера.

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