В Китае нашли обитавшего 445 миллионов лет назад скорпиона

Китайские палеонтологи при проведении изыскательских работ в провинции Чжэцзян обнаружили окаменелые останки ранее неизвестного вида морского скорпиона, который обитал на нашей планете примерно 445 миллионов лет назад.

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Статья исследователей опубликована в журнале Journal of Paleontology, а коротко об открытии рассказывает Sci News. Новый вид ископаемого морского скорпиона получил название Archopterus anjiensis. Его возраст составляет около 445 миллионов лет, что делает его наиболее древним морским скорпионом, когда-либо найденным на территории Китая.

Это существо во многом отличалось от своих потомков. В длину оно достигало всего 15 сантиметров, в то время как представители более поздних эволюционных видов морских скорпионов вырастали до 2,5 метра в длину. У Archopterus anjiensis имелся параболический головной щит-панцирь, простые придатки с парными шипами, обтекаемое тело и плавники, при помощи которых он передвигался под водой.

Палеонтологи также установили, что Archopterus anjiensis принадлежал к вымершей группе хищных членистоногих, обладавших сегментированными телами, экзоскелетами и сочлененными конечностями. Это и была обширная группа эвриптеридов, также известных как морские скорпионы. Эвриптериды наряду с мечехвостами, сухопутными скорпионами и другие паукообразными объединены в группу примитивных членистоногих.