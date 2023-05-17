Google решила проблему с перегревом смартфонов Pixel

Владельцы смартфонов Google Pixel недавно сообщали о серьезных проблемах с разрядкой батареи и перегревом своих устройств. Позже выяснилось, что недавно выпущенное обновление приложения Google заставило телефоны Pixel потреблять заряд батареи гораздо быстрее, что в свою очередь приводило к перегреву. Теперь Google подтвердила наличие проблемы, и начала выпускать обновление для устранения имеющихся багов.

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Как сообщает поисковой гигант, проблемы с разрядкой батареи и перегревом возникли из-за «изменения серверной части» в приложении Google. Проблема с разрядкой аккумулятора в основном коснулась устройств Pixel, а больше всего серий Google Pixel 6 и Pixel 7. Исправление проблемы с разрядкой аккумулятора теперь распространяется на все устройства Pixel.