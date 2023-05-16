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Археологи установили, что древнеегипетские дети страдали от заболевания крови

Археологи из Каирского университета в Египте установили, что древнеегипетские дети страдали от анемии. Результаты исследования ученые изложили в статье, которую опубликовал журнал International Journal of Osteoarchaeology.

Дети в Древнем Египте страдали от заболевания крови
© Газета.Ru

Специалисты изучили 21 мумифицированного ребенка, которые умерли в возрасте от 1 до 14 лет. Все мумии были датированы периодом Древнего царства (третье тысячелетие до н.э.) и римским периодом (четвертый век н.э.). Все мумии прошли процедуру компьютерной томографии, команда также обследовала мумии на предмет анемии. Им удалось обнаружить явные признаки заболевания, такие как аномальный рост черепов, костей рук и ног.

У семи (33%) из них были замечены признаки анемии. Это позволяет предположить, что древнеегипетские дети страдали от дефектов роста и других трудностей со здоровьем.

Анемия — синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии. Неясно, как именно у детей того периода появилась анемия. Расстройство может быть вызвано недоеданием, дефицитом железа у беременных матерей, хроническими желудочно-кишечными проблемами или инфекциями. Все эти факторы имели место в Древнем Египте.

Это исследование проливает свет на то, какие проблемы со здоровьем были распространены в древних обществах. В будущем ученые надеются повторить исследование с большей выборкой мумий для подтверждения результатов.

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