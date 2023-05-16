Самый большой самолет в мире приблизился к гиперзвуковым полетам

Калифорнийская аэрокосмическая компания Stratolaunch сделала большой шаг к реализации своего плана по гиперзвуковым полетам, пишет New Atlas. На прошедших выходных самолет Stratolaunch - Roc - успешно произвел тестовый сброс прототипа гиперзвукового планера.

Roc - самый большой самолет в мире по размаху крыльев, он обладает двумя расположенными бок о бок фюзеляжами, шестью двигателями Boeing 747, 28 колесами и крыльями размахом 117 метров «от кончика до кончика».

Stratolaunch планирует использовать Roc для доставки (без экипажа) своего меньшего гиперзвукового самолета Talon-A (TA-1) на высоту в десять тысяч метров и его запуска для самостоятельного полета. Ожидается, что ТА-1 с ракетным двигателем будет развивать скорость более пяти Махов и сможет самостоятельно приземляться на взлетно-посадочную полосу.

В Stratolaunch планируют собрать несколько ТА-1 для использования в исследованиях различных аспектов гиперзвукового полета.

В октябре 2022 года Roc совершил свой первый полет с TA-0, но не проводил испытаний на сброс. 13 мая 2023-го он успешно сделал это во время полета, продлившегося четыре часа и восемь минут.