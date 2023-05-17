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LG Display станет поставщиком миллионов OLED-панелей для телевизоров Samsung

Южнокорейская LG Display, начиная с этого квартала, будет поставлять высококачественные телевизионные OLED-панели своем конкуренту - компании Samsung Electronic, пишет агентство Reuters, ссылаясь на три источника отрасли. Таким шагом терпящая сейчас убытки технологическая компания надеется вернуть былую прибыльность бизнеса.

LG Display станет поставщиком OLED-панелей для телевизоров Samsung
© globallookpress.com

Всего уже в следующем году LG Display планирует поставить Samsung 2 млн панелей, а далее - поднять поставки до 3 млн и 5 млн в последующие годы. Сообщается, что на первое время Samsung будет приобретать OLED-панели с диагональю 77 и 83 дюйма, что позволит компании увеличить ассортимент OLED-телевизоров премиум-класса на фоне повышающейся конкуренции с китайскими брендами бюджетного класса.

При этом OLED-панели обходятся почти впятеро дороже, чем стандартные LCD. В результате сделка с LG позволит Samsung взять верх над Sony, передвинув компанию на второе место на рынке OLED-телевизоров на мировом рынке, надеются оба производителя.

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