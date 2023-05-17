LG Display станет поставщиком OLED-панелей для телевизоров Samsung

Южнокорейская LG Display, начиная с этого квартала, будет поставлять высококачественные телевизионные OLED-панели своем конкуренту - компании Samsung Electronic, пишет агентство Reuters, ссылаясь на три источника отрасли. Таким шагом терпящая сейчас убытки технологическая компания надеется вернуть былую прибыльность бизнеса.

Всего уже в следующем году LG Display планирует поставить Samsung 2 млн панелей, а далее - поднять поставки до 3 млн и 5 млн в последующие годы. Сообщается, что на первое время Samsung будет приобретать OLED-панели с диагональю 77 и 83 дюйма, что позволит компании увеличить ассортимент OLED-телевизоров премиум-класса на фоне повышающейся конкуренции с китайскими брендами бюджетного класса.