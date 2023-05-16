Сегодня зонд NASA «Юнона» рекордно сблизится с луной Юпитера Ио

Зонд «Юнона» сегодня, 16 мая, рекордно сблизится с одной из лун Юпитера — Ио. Как сообщает NASA, ученые надеются детально рассмотреть вулканическую активность спутника, который непрерывно извергается из-за воздействия гравитации газового гиганта.

Автоматическая станция прибыла в систему Юпитера 4 июля 2016 года. Через 53 дня после этого аппарат впервые сблизился с планетой-гигантом и удерживал эту орбиту до близкого пролёта мимо его спутника Ганимеда 7 июня 2021 года.

С помощью гравитационного маневра «Юнона» сократила орбиту до 43 суток. Сближение 29 сентября 2022 года с другим спутником — Европой — сократило орбитальный период до 38 дней. Затем зонд направили по направлению к Ио и сегодняшнее сближение с ним, а также сближение 31 июля приведёт к фиксированному орбитальному периоду 32 дня.