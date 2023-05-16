Летящий к Юпитеру аппарат JUICE смог раскрыть радар для поиска океана

Первоначально антенна должна была быть развернута 13 апреля, но даже к концу того месяца она раскрылась лишь на треть. Ее сложили в ходе подготовки к запуску, поскольку 16-метровый прибор не поместился бы под обтекатель, развертыванию же, по мнению специалистов, мешал не убравшийся штифт. Долгое время инженеры пытались встряхивать зонд включениями двигателя и прогревать кронштейн, на котором закреплена антенна, ориентируя его к Солнцу. Это не приводило к успеху до тех пор, пока 12 мая не был активирован «не-пиротехнический привод», расположенный в заклинившем кронштейне. Произведенный удар, видимо, сдвинул штифт, и позволил антенне развернуться. О других проблемах с аппаратом агентство не сообщало.