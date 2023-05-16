В России предложили альтернативный способ поиска темной материи
Физики Института ядерной физики им. Г. И. Будкера (ИЯФ) СО РАН предложили альтернативный способ считывания сигнала от частиц темной материи для ее поиска. Об этом сообщается на сайте института.
Специалисты разработали двухфазный криогенный детектор на основе аргона и продемонстрировали с его помощью концепцию, которая может быть использована для регистрации света в видимом диапазоне от частиц темной материи.
В пресс-службе отметили, что в экспериментах на аргоновом детекторе ученые показали возможность ее использования для поиска WIMP (Weakly Interacting Massive Particle), то есть слабовзаимодействующих массивных частиц, являющихся главными кандидатами на роль частиц темной материи. Результаты работы российских ученых были опубликованы в журнале The European Physical Journal C и могут быть полезны для различных проектов по поиску темной материи.
Как рассказал научный сотрудник ИЯФ СО РАН Владислав Олейников, до работы специалистов института информация о механизмах излучения в видимом диапазоне была неполной и разрозненной. В своей работе физики смогли изучить как механизмы электролюминесценции и сцинтилляции в видимом диапазоне.
«Как и ожидалось, интенсивность излучения в видимом диапазоне оказалась ниже, чем в ультрафиолетовом. Тем не менее, используя электролюминесцентный сигнал, возможно регистрировать WIMP с массой выше 10 ГэВ/с2 . То есть, если частица тяжелая, она передаст ядру аргона достаточно энергии, чтобы мы смогли наблюдать сигнал от нее. А вот сигнал первичных сцинтилляций от WIMP без сместителя спектра зарегистрировать в видимом диапазоне вряд ли получится. Хотя в некоторых экспериментах научились работать даже в режиме регистрации только электролюминесцентного сигнала», – пояснил Олейников и добавил, что если в будущем исследователи откажутся от работы с переизлучателями, то можно будет использовать их альтернативную концепцию, которая позволит регистрировать WIMP в определенном диапазоне масс.