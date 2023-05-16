В России предложили альтернативный способ поиска темной материи

«Как и ожидалось, интенсивность излучения в видимом диапазоне оказалась ниже, чем в ультрафиолетовом. Тем не менее, используя электролюминесцентный сигнал, возможно регистрировать WIMP с массой выше 10 ГэВ/с2 . То есть, если частица тяжелая, она передаст ядру аргона достаточно энергии, чтобы мы смогли наблюдать сигнал от нее. А вот сигнал первичных сцинтилляций от WIMP без сместителя спектра зарегистрировать в видимом диапазоне вряд ли получится. Хотя в некоторых экспериментах научились работать даже в режиме регистрации только электролюминесцентного сигнала», – пояснил Олейников и добавил, что если в будущем исследователи откажутся от работы с переизлучателями, то можно будет использовать их альтернативную концепцию, которая позволит регистрировать WIMP в определенном диапазоне масс.