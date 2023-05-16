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В России разработали искусственную роговицу глаза

В России разработали искусственную коллагеновую роговицу. Сейчас начинаются ее испытания на кроликах.

В России разработали искусственную роговицу глаза
© РИА Новости

Исследователи из Сеченовского университета создали искусственную роговицу для восстановления зрения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Основой материала для импланта стала разработанная в 2022 году для реконструктивных мероприятий в стоматологии коллагеновая матрица нового поколения. У производимой с помощью электрофоретического осаждения биосовместимой и биорезорбируемой (постпепнно замещаемой тканью пациента) роговицы можно регулировать толщину и набухаемость в зависимости от заболевания. На настоящий момент исследователи разработали прототип высокой степени прозрачности — до 90%.

Пилотные операции с использованием новой технологии проведут уже в ближайшие месяцы. Первыми пациентами станут лабораторные кролики. Цель исследователей — проверить биосовместимость искусственной роговицы и оценить результаты трансплантации после операции. После испытаний на других животных и доклинических исследований устанавливать новый имплант начнут и людям.

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