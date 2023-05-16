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Раскрыта дата презентации новых складных смартфонов Samsung

Компания Samsung представит новое поколение складных смартфонов раньше, чем планировалось изначально. По традиции, южнокорейский вендор показывает устройства серии Galaxy Z в августе, однако этим летом презентация состоится в июле, сообщает портал SamMobile.

Названа дата презентации новых складных смартфонов Samsung
© Samsung

Согласно данным источника, официальный анонс складных гаджетов Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 запланирован на 26 июля 2023 года. При этом презентация пройдет в столице Южной Кореи Сеуле.

Старт продаж новых устройств может открыться уже 11 августа. По предварительным данным, Samsung решилась на более раннюю презентацию, чтобы компенсировать низкие продажи своего подразделения по производству полупроводников. Успешные продажи нового поколения складных смартфонов могут подкорректировать финансовую отчетность третьего квартала, уверены источники, знакомые с ситуацией.

Ожидается, что новые смартфоны Samsung получат петли, созданные по новой технологии, которые позволят сделать складку посреди дисплея менее заметной. Также ожидается, что в устройствах будут установлены процессоры Snapdragon 8 Gen 2.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Samsung представит собственный аналог ChatGPT осенью 2023 года.

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