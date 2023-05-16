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В мессенджере Telegram обнаружена уязвимость, которая активирует камеру и микрофон

Инженер Google Дэн Рева обнаружил в версии мессенджера Telegram для macOS опасную уязвимость, которая активирует камеру и микрофон без ведома владельца устройства. Об этом сообщает портал Gaming Deputy.

В мессенджере Telegram обнаружена уязвимость, которая активирует камеру и микрофон
© globallookpress.com

Уязвимость позволяет злоумышленнику внедрить в Telegram для macOS динамическую библиотеку (Dylib) с вредоносом внутри. Это позволит хакеру записывать видео с камеры и сохранять запись в скрытую папку. Причина такой эксплуатации кроется в том, что мессенджер не использует встроенные механизмы безопасности от Apple, которые называются Hardened Runtime и Entitlements.

Отмечается, что частично вина за наличие этой уязвимости лежит и на Apple, так как компания не требует обязательного наличия Hardened Runtime в приложениях для macOS, зато он является обязательным для программ на iOS. Рева сообщил о существующей проблеме администрации Telegram еще в феврале 2023 года, но до сих пор не получил ответа.

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