Не только Photoshop: пять бесплатных онлайн-фоторедакторов

Фоторедакторы — незаменимая в повседневном быту вещь, и они далеко не ограничиваются одним лишь Adobe Photoshop. В Сети можно найти множество бесплатных онлайн-редакторов, которые работают прямо в браузере, но при этом не сильно уступают по возможностям полноценным аналогам. Портал SlashGear рассказал о пяти отличных онлайн-фоторедакторах.

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Photopea — один из лучших бесплатных фоторедакторов для продвинутых пользователей. Он предлагает широкий выбор инструментов, от лассо до лечащей кисти, и поддерживает не только стандартные расширения картинок, но и файлы Adobe Photoshop, Illustrator, XD и даже GIMP. Если говорить об интерфейсе, Photopea отдаленно напоминает Photoshop, поэтому пользователи последнего быстро освоят редактор. Для работы не нужно заводить учетную запись, но она пригодится, если вы захотите воспользоваться бесплатным облачным хранилищем на 500 МБ.

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Pixlr подойдет как любителям, так и профессиональным фотографам. Этот редактор доступен в двух версиях: Pixlr X и Pixlr E. Если вы начали осваивать ретушь недавно и быстро теряетесь в громоздких интерфейсах, то X станет отличной отправной точкой для знакомства. Pixlr X предлагает базовые инструменты необходимые для редактуры любого изображения, однако если вы ищите нечто более продвинутое, то лучше попробуйте Pixlr E. Кроме того, на сайте Pixlr также можно найти Batch Editor — утилиту, способную производить быструю ретушь на множестве фотографий одновременно.

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Со стороны BeFunky может выглядеть сравнительно простым, но на практике он имеет как минимум 50 разных инструментов. Обрезание элементов, изменение масштаба, резкости и выдержки, отдельные панели для ретуши текстуры кожи, цвета зубов, фигуры и многое другое. Помимо этого, BeFunky предлагает библиотеку эффектов: от рамок до накладываемых фильтров и текстур, а также повышение качества картинки при помощи ИИ.

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Adobe Photoshop — не самая дешевая программа, но, к счастью, разработчики предоставляют бесплатную альтернативу. Adobe Express не требует никакой подписки и работает прямо в браузере, предлагая знакомый набор инструментов. Но, в отличие от полноценного аналога, интерфейс Express гораздо чище: меньше меню, меньше иконок, засоряющих окно. Благодаря этому редактор можно назвать идеальным выбором для новичков.

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Предупреждаем: Canva не доступна пользователям из России без подключения через VPN.

Canva — крайне популярный онлайн-фоторедактор для тех, кому нужно быстро провести простую ретушь. Да, он предлагает не так много возможностей, как некоторые другие редакторы в списке, однако он Canva компенсирует этот недостаток простотой использования. Платформа нацелена преимущественно на графический дизайн для социальных сетей: большая коллекция фильтров, интерактивных элементов и геометрических фигур позволяет в два счета сверстать интересную картинку для поста.