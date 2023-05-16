Найдена причина гравитационной аномалии на северо-востоке Канады

Физики из Университета Центральной Флориды объяснили природу гравитационной аномалии, обнаруженной в Канаде еще в 1960-х годах. Все тела в данной области весят чуть меньше, чем в других частях планеты.

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Аномалия расположена на северо-востоке Канады, в районе Гудзонова залива. Она охватывает площадь более 500 000 квадратных миль (1 294 994 кв км). Как показали измерения, после попадания на эту территорию объекты теряют около 1/25 000 массы своего тела. Так, человек весом 68 кг станет на 0,0028 грамма легче. Чтобы объяснить это явление, ученые проанализировали данные спутников NASA Gravity Recovery и Climate Experiment (GRACE).

Ранее стало известно, что аномалия связана с деформацией земной коры во время последнего ледникового периода. Около 20 тысяч лет назад Канада и большая часть Северной Америки были покрыты Лаврентийским ледниковым щитом. Толщина ледяного покрытия в районе Гудзонова залива превышала три километра. Под его тяжестью земная кора начала сжиматься и опускаться. При этом она вытолкнула часть горячей магмы из полужидкого слоя мантии.

Сжатие было наиболее сильным по обе стороны Гудзонова залива, где на ледяном покрове образовались два гигантских «купола». Постепенный спад Лаврентьевского щита в течение следующих 10 тысяч лет стал причиной появления многих достопримечательностей Северной Америки, включая Великие озера.

Многие ученые полагали, что вытесненная расплавленная масса уменьшила гравитационное притяжение Земли вокруг Гудзонова залива. Новые спутниковые данные показали, что это – лишь один из факторов.

По словам ученых, на аномалию также повлияли конвекционные потоки в глубоких слоях магмы. Они «подталкивают» континентальные плиты Земли внутрь, что приводит к падению массы и гравитации в районе Гудзонова залива.

По прогнозам, гравитация в зоне аномалии сравняется со среднемировой. Но это займет не менее 300 тысяч лет, сообщает Science.