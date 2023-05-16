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Названа причина участившихся взрывов смартфонов на борту самолетов

Американские пилоты и чиновники обеспокоены участившими случаями взрывов смартфонов на борту самолетов. Как сообщает портал Hot Hardware, причиной таких инцидентов могут быть неполадки в аккумуляторах устройств.

Названа причина участившихся взрывов смартфонов на борту самолетов
© globallookpress.com

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обратило внимание на то, что за последние пять лет количество взрывов гаджетов на борту выросло на 42%. Всего за этот период произошло 5319 подобных инцидентов.

Эксперты считают, что виноваты неисправные аккумуляторы. При нарушении целостности корпуса они могут выделять токсичный дым, а в случае взрыва — разлетаться на осколки, которые представляют угрозу как самолету, так и его пассажирам.

В Министерстве транспорта США (DOT) отметили, что почти 30% всех инцидентов связано с возгоранием литий-ионных аккумуляторов. Вместе с тем, любые аккумуляторы рано или поздно выходят из строя. Специалисты портала настоятельно рекомендуют тщательно проверять устройства на наличие повреждений перед полетом.

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