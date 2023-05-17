Сервисы Mail.ru запустили единую подписку Mail Space

Для пользователей почты и облака Mail.ru запущена единая подписка Mail Space, сообщили в компании VK.

Подписка дает доступ к дополнительному месту для писем и файлов, быстрой загрузке и обмену файлами до 100 Гб. Кроме того, у подписчиков отсуствует реклама. Обновленная функция очистки позволяет удалить объекты можно одним нажатием из десктопной версии, причем к удалению не будут предложены важные сообщения.

«Пользоваться Сервисам Mail.ru безопасно и удобно — Почта быстро разбирает все входящие по папкам, а Облако легко распознает объекты и лица, отбирает лучшие кадры и формирует из них подборки», — заявили в VK.

В компании также подчеркнули, что для безопасности все вложения и файлы в Почте и Облаке Mail.ru проверяются технологиями «Лаборатории Касперского».