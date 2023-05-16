В США обеспокоились взрывами смартфонов на борту самолетов

Американские пилоты и чиновники обеспокоились участившимся случаями взрывов гаджетов на борту самолетов. Об этом сообщает издание Hot Hardware.

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Журналисты портала сослались на отчет CBS, согласно которому в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) обратили внимание на частые случаи взрывов и возгораний гаджетов на борту лайнеров. По оценке экспертов, за последние пять лет количество зарегистрированных случаев увеличилось на 42 процента — их общее число составило 5319 инцидентов.

По словам специалистов, смартфоны и прочие устройства могут взорваться или загореться из-за неисправного аккумулятора. Батарея может стать причиной токсичного дыма или опасных осколков, угрожающих непосредственно самолету и пассажирам.

В Министерстве транспорта США (DOT) отметили, что почти 30 процентов всех инцидентов связано с возгоранием литий-ионных аккумуляторов. Журналисты Hot Hardware заявили, что любые батареи рано или поздно выходят из строя. Поэтому специалисты рекомендовали тщательно изучать свои гаджеты перед полетом на предмет повреждения и всегда брать устройства с батареями в качестве ручной клади.