Японская компания Kyocera объявила об уходе с рынка мобильных телефонов после сообщений о рекордных потерях в $16,6 млн в феврале 2023 года. Об этом сообщает портал GSM Arena.

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При этом Kyocera оставит лишь потребительский сегмент и продолжит обслуживать корпоративных клиентов.

«Мы больше не можем конкурировать на мировом рынке», — заявил президент Kyocera Хидео Танимото.

Kyocera была одной из старейших компаний на рынке телефонов — она выпускала мобильные устройства с 1989 года. В 2021 году свое подразделение смартфонов закрыл другой легендарный производитель, южнокорейская компания LG. В своем официальном заявлении LG сообщила, что отказ от бизнеса мобильных телефонов позволит ей сосредоточиться на других сферах, включая умные дома, ИИ, робототехнику и т.д.