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Японская компания-ветеран по производству смартфонов объявила об уходе с рынка

Японская компания Kyocera объявила об уходе с рынка мобильных телефонов после сообщений о рекордных потерях в $16,6 млн в феврале 2023 года. Об этом сообщает портал GSM Arena.

Компания Kyocera объявила об уходе с рынка мобильных телефонов
© Kyocera

При этом Kyocera оставит лишь потребительский сегмент и продолжит обслуживать корпоративных клиентов.

«Мы больше не можем конкурировать на мировом рынке», — заявил президент Kyocera Хидео Танимото.

Kyocera была одной из старейших компаний на рынке телефонов — она выпускала мобильные устройства с 1989 года. В 2021 году свое подразделение смартфонов закрыл другой легендарный производитель, южнокорейская компания LG. В своем официальном заявлении LG сообщила, что отказ от бизнеса мобильных телефонов позволит ей сосредоточиться на других сферах, включая умные дома, ИИ, робототехнику и т.д.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что бренд Xiaomi стал крупнейшим поставщиком смартфонов в России в начале 2023 года. В период с января по март китайский вендор ввез в РФ 1,3 млн устройств, что позволило ему занять 21% рынка страны.

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