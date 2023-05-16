У берегов Израиля обнаружен затонувший древнеримский корабль

Древнеримский корабль с грузом мраморных колонн нашли у берегов Израиля
У северо-западного побережья Израиля обнаружили затонувший древнеримский корабль. Его возраст оценили в 1800 лет.
Находку сделал местный дайвер. Исследования показали, что корабль перевозил 44 тонны мрамора. Груз составляли коринфские колонны с витиеватыми растительными узорами, капители (верхняя часть колонн) и мраморные колонны длиной до шести метров.
Ученые заключили, что это старейшее известное морское грузовое судно, затонувшее в Восточном Средиземноморье. Оно могло перевозить до 200 тонн грузов.
Изучив положение и угол наклона остатков корабля, исследователи определили, что он попал в шторм на мелководье. Команда бросила якорь в «отчаянной попытке» предотвратить посадку корабля на мель, но судно все равно затонуло.
«Такие штормы часто внезапно налетают на побережье страны. Из-за ограниченных возможностей маневрирования суда часто затягивает на мелководье, и они терпят кораблекрушение», – пояснил директор отдела подводной археологии Управления древностей Израиля (IAA) Коби Шарвит.
Груз мрамора, возможно, прибыл из Турции или Греции и отправлялся на юг – в египетскую Александрию. Неясно, где предполагалось разместить мраморные колонны. По одной из версий, они украсили бы храм или театр, сообщает Live Science.
Ранее сообщалось, что при раскопках в Швеции нашли два средневековых торговых корабля. Суда были известны как когги.