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В России начались продажи доступного смартфона Samsung Galaxy A24

У российских техногиков появилась свежая причина для радости — Samsung представила на отечественном рынке свой новый бюджетный смартфон Galaxy A24.

В России начались продажи доступного смартфона Samsung Galaxy A24
© Ferra.ru

Цена новинки — от 21 999 рублей для версии с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища. Если вы желаете дополнительной оперативной памяти, то модель с 6 ГБ оперативки обойдется вам в 23 499 рублей.

Galaxy A24 получил пластиковый корпус и процессор Helio G99 в качестве основы. Это 8-ядерный чип с рабочей частотой до 2,2 ГГц и встроенной графикой Mali-G57 MC2.

6,5-дюймовый экран новинки выполнен по технологии AMOLED, имеет разрешение FullHD и частоту обновления 90 Гц.

Тройная основная камера смартфона включает в себя главный датчик на 50 Мп, широкоугольный датчик на 5 Мп и макросенсор на 2 Мп. Селфи-камера здесь на 13 Мп.

Galaxy A24 также получил внушительную батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой 25-ваттной зарядки.

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