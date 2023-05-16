Apple уличили в намеренном "устаревании" смартфонов iPhone

Французская ассоциация Halte l'Obsolescence Program (HOP) инициировала расследование в отношении американского бренда Apple, который обвиняют в намеренном «устаревании» своих устройств. Об этом сообщает портал Apple Insider.

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HOP утверждает, что нынешняя программа ремонта Apple функционирует таким образом, чтобы ограничить возможность починки гаджетов бренда. Это, в свою очередь, мотивирует пользователей покупать новые устройства вместо ремонта старых. По правилам Apple, при обращении в техсервис пользователь должен указать серийный номер своего устройства, чтобы впоследствии при ремонте были использованы только сертифицированные детали, соответствующие конкретному гаджету.

В Halte l'Obsolescence Program уверены, что использование серийных деталей позволяет Apple осуществлять ремонт только у авторизованных поставщиков таких деталей. Кроме того, это накладывает ограничения на устройства, в которых используются несертифицированные детали. Все это приводит к тому, что в некоторых случаях iPhone и прочие гаджеты не могут быть отремонтированы, что делает их «устаревшими» даже из-за небольших неполадок.