Ученые выяснили, как предки человека расселялись по планете

Ученые выяснили, что на ранних этапах своей истории люди выбирали более комфортные для жизни условия. Однако со временем представители рода Homo адаптировались к другим, более суровым природным ландшафтам. Исследование опубликовано в журнале Science.

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На протяжении эволюции человеческого рода регулярно происходили различные природные катаклизмы. Это приводило к тому, что древним людям приходилось осваивать новые территории. Несмотря на большой фонд археологических находок, ученые еще не до конца понимают, как происходило расселение древних людей по материкам. Теперь международная группа исследователей выявила, какие факторы влияли на переселение наших предков и какие природные зоны они предпочитали.

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Ученые проанализировали развитие шести видов рода Homo: Homo ergaster, Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis и Homo sapiens. Для этого они использовали суперкомпьютер Aleph: на нем исследователи смоделировали климатические изменения, произошедшие за последние три миллиона лет. Именно столько времени развивался род Homo. Результаты ученые сопоставили с 3232 артефактами, найденными во время раскопок, и сделали основные выводы.

Ранние виды Homo — Homo ergaster и Homo habilis (2–3 миллиона лет назад) — жили только в открытой среде, такой как луга и сухие кустарники. Однако 1,8 миллиона лет назад Homo erectus, Homo heidelbergensis и Homo neanderthalensis переселились в Евразию. Там они смогли адаптироваться к более экстремальным биомам (экосистемам одной природно-климатической зоны). Виды приспособились к жизни в лесах умеренного и бореального поясов, для этого им пришлось развивать различные социальные навыки. При этом Homo предпочитали так называемую мозаичную природную среду. В их местах обитания были одновременно сосредоточены различные растительные ресурсы: пустыни, саванны, луга и влажные тропические леса.