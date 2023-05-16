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Раскрыта главная особенность нового флагмана OnePlus 12

По данным инсайдеров, OnePlus намерена серьёзно обновить камеры в своём новом флагманском смартфоне.

Раскрыта главная особенность нового флагмана OnePlus 12
© Ferra.ru

Популярный интернет-источник Digital Chat Station сообщил, что компания проводит активные тесты перископической камеры на устройстве, работающем на базе процессора с модельным номером «SM8650».

Это, как предполагается, кодовое название ещё неанонсированного чипа Snapdragon 8 Gen 3. В свою очередь, данная SoC ожидается в новом флагмане бренда — OnePlus 12.

Стоит отметить, что перископическая камера — это не просто модная «фишка». Она предлагает более высокое качество оптического зума. Достигается подобное благодаря зеркальным призмам, призванным «сгибать» свет и таким образом увеличивать фокусное расстояние.

Ожидается, что OnePlus 12 представят в начале 2024 года.

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