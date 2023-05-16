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Астрономы сообщили о временном исчезновении Юпитера

Завтра Луна ненадолго закроет собой эту планету.

Астрономы сообщили о временном исчезновении Юпитера
© globallookpress.com

Явление можно будет наблюдать в северных широтах, рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Там отметили, что спутник Земли окажется на линии «наблюдателя-планеты». Покрытие произойдёт в дневное время, когда в Москве будет светло. Наблюдать его можно будет с 17:00 мск. Юпитер и Луна будут располагаться на угловой высоте от 7° до 3°, пояснили астрономы.

«Тонкий серпик Луны приблизится к Юпитеру, затем закроет его. Через 20 минут Юпитер вновь появится уже из-за тёмной стороны Луны. Покрытие планет Луной — очень эффектное зрелище», — уточнили в планетарии.

Учёные отметили, что дневные наблюдения с использованием оптических приборов необходимо вести с осторожностью: на Солнце в бинокль смотреть нельзя из-за риска получения ожогов глаз.

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