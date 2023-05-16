Астрономы сообщили о временном исчезновении Юпитера

Там отметили, что спутник Земли окажется на линии «наблюдателя-планеты». Покрытие произойдёт в дневное время, когда в Москве будет светло. Наблюдать его можно будет с 17:00 мск. Юпитер и Луна будут располагаться на угловой высоте от 7° до 3°, пояснили астрономы.