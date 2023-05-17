Человечество призвали утроить усилия для спасения от глобальной катастрофы

Для достижения целей Парижского соглашения по сдерживанию глобального потепления на отметке 1,5 градуса Цельсия человечеству необходимо утроить усилия по переходу на возобновляемые источники энергии. Об этом говорится в совместном отчете Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) и поставщика возобновляемой энергии Masdar из ОАЭ, пишет Forbes.

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По данным специалистов, в 2022 году в мире ввели рекордные 300 гигаватт новых мощностей экологически чистой энергии, однако для спасения от катастрофических последствий изменения климата необходимо, чтобы страны мира взяли обязательство утроить этот объем к 2030 году, а затем удвоить — к 2040-му.

«Masdar уже взял на себя обязательство увеличить свою общую мощность в пять раз до 100 гигаватт к концу десятилетия, и совместный исследовательский проект с IRENA подчеркнет жизненно важную роль возобновляемых источников энергии в сдерживании глобального потепления, когда мир соберется на COP28», — заявил руководитель Masdar, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и назначенный президент климатического саммита ООН COP28 Султан аль-Джабера.

В IRENA добавили, что на возобновляемые источники энергии сейчас приходится 40 процентов от общей установленной мощности в мире. Несмотря на ощутимый прогресс, глава агентства Франческо Ла Камера заявил, что энергопереход идет не по плану — чтобы не превысить отметку в 1,5 градуса Цельсия, они должны достигать 1000 гигаватт в год.

«Инфраструктура не в состоянии поддерживать строительство новой энергосистемы. В ее основе лежит старая парадигма — поддержка добычи нефти, газа и угля. Институциональное, профессиональное и политическое руководство должны работать вместе, чтобы построить новую систему», — добавил глава IRENA.