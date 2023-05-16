Доходы пиратских видеосервисов в России упали на 10%

Доходы пиратских видеосервисов в России по итогам прошлого года снизились на 10% и составили $45 млн. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные компании F.A.С.С.T. (бывшая Group-IB). По итогам 2023 года в компании также ожидают падения объема рынка пиратских видеосервисов на 10%, до $40 млн.

Падение доходов онлайн-пиратов в прошлом году в F.A.С.С.T. объяснили уходом нескольких букмекеров – например, международных Bet365, GG.Bet. В компании пояснили, что реклама букмекеров и ондайн-казино — основной источник дохода пиратов. Кроме того, возникли трудности в финансовых переводах между странами, что также повлияло на сокращение объема рынка пиратов.

По данным компании, количество обнаруженных компанией пиратских страниц с русскоязычным видеоконтентом в 2022 году сократилось на 42,2%, до 119,4 тыс.

Самым популярным фильмом у пиратов по итогам января-апреля 2023 года стал сиквел Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды», уточнили в F.A.С.С.T.