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"Ъ": доходы пиратских видеосервисов в России в 2022 году упали на 10%, до $45 млн

Доходы пиратских видеосервисов в России по итогам прошлого года снизились на 10% и составили $45 млн. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные компании F.A.С.С.T. (бывшая Group-IB). По итогам 2023 года в компании также ожидают падения объема рынка пиратских видеосервисов на 10%, до $40 млн.

Доходы пиратских видеосервисов в России упали на 10%
© РИА Новости

Падение доходов онлайн-пиратов в прошлом году в F.A.С.С.T. объяснили уходом нескольких букмекеров – например, международных Bet365, GG.Bet. В компании пояснили, что реклама букмекеров и ондайн-казино — основной источник дохода пиратов. Кроме того, возникли трудности в финансовых переводах между странами, что также повлияло на сокращение объема рынка пиратов.

По данным компании, количество обнаруженных компанией пиратских страниц с русскоязычным видеоконтентом в 2022 году сократилось на 42,2%, до 119,4 тыс.

Самым популярным фильмом у пиратов по итогам января-апреля 2023 года стал сиквел Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды», уточнили в F.A.С.С.T.

6 апреля The Variety сообщило, что базирующаяся в Лос-Анджелесе кинокомпания Dynamic Television приобрела права на создание телесериала The Pirate Bay про одноименный торрент-трекер с пиратским контентом.

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