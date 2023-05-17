В России создали искусственную роговицу

Ученые Сеченовского университета разработали искусственную роговицу для восстановления зрения. Ожидается, что технологию начнут применять для лечения животных с глазными травмами. Об этом сообщает ТАСС.

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В пресс-службе вуза отметили, что технологию на основе коллагена планируют применять в ветеринарии, для лечения животных с травмами глаз. Пробные операции планируется провести в лаборатории регенеративной ветеринарии научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета в ближайшие месяцы. Их буду проводить над лабораторными кроликами. Ранее специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета создали методику генетического прогнозирования развития глаукомы.