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Импорт смартфонов в Россию сократился

Импорт смартфонов в Россию сокраитлся на 5,2 процента с начала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с началом 2021 года — на 18,6 процента. Об этом сообщается в отчете аналитического центра компании GS Group, передает «Газета.Ru».

Назван крупнейший поставщик смартфонов в России
© Unsplash

Всего в первом квартале 2023 года в страну было ввезено 6,4 миллиона смартфонов. Главным поставщиком оказалась китайская компания Xiaomi (1,3 миллиона устройств или 21 процент рынка).

В первую пятерку импортеров также вошли Samsung, Honor, Realme и Apple. Россия занимает 2,4 процента от мирового рынка смартфонов, что на 0,1 процента больше, чем в прошлом году.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что для обхода ограничений производители поставляемых в Россию смартфонов все чаще используют проект MicroG, позволяющий обойти ограничения, связанные с отказом компании Google предоставить лицензию Google Mobile Services (GMS).

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