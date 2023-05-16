В МС-21-310 может увеличиться количество пассажирских мест

На базе российского лайнера МС-21 можно проработать несколько модификаций, в которых будет больше пассажирских мест, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

По его словам, могут появиться модели лайнеров, в которых будет 220-250 пассажирских мест. В настоящее время все силы брошены, чтобы доработать базовую версию МС-21-310.