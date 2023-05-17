Шесть секретных и полезных фишек WhatsApp, о которых мало кто знает

Дизайн мессенджера WhatsApp не менялся уже многие годы, однако функционал сервиса за время существования сильно разросся и обогатился полезными возможностями, о которых мало кто знает. Как защитить свои переписки, сохранить важные сообщения, исправить опечатку и получать новые функции в WhatsApp раньше всех — в материале «Газеты.Ru».

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Переписки под паролем

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В середине мая для WhatsApp анонсировали новую функцию под названием «Закрытие чата». Она позволит пользователям скрывать диалоги в специальной папке, которая будет защищена паролем и отпечатком пальца.

Согласно официальному блогу компании, нововведение призвано усилить конфиденциальность особенно важных личных общений. Кроме того, сообщения из закрытых чатов не будут отображаться в уведомлениях на экране устройства.

Для того, чтобы воспользоваться функцией «Закрытие чата», необходимо выбрать нужный диалог и нажать на имя собеседника или название группы. Затем следует активировать соответствующий пункт в настройках. Для доступа к скрытым чатам потребуется ввести пароль телефона или отсканировать биометрические данные. В будущем обещают предоставить возможность создания пароля, отличающегося от того, который используется для разблокировки самого смартфона.

Эта функция может пригодиться, если вы передали свое устройство кому-то другому и не хотите, чтобы он мог увидеть ваши личные сообщения.

Функция «Закрытие чата» постепенно распространяется на все устройства. В ближайшее время разработчики также планируют добавить возможность закрытия чатов на связанных устройствах и создание уникального пароля для доступа к перепискам.

WhatsApp под защитой

В ОС некоторых смартфонов встроена система защиты приложений с помощью пароля и биометрических данных. С помощью возможностей самого устройства можно защитить мессенджеры, браузер и другие приложения, в которых имеются личные данные. Если в вашем смартфоне не предусмотрена такая возможность, а хочется защитить WhatsApp от посторонних глаз, достаточно зайти в настройки мессенджера — «Конфиденциальность» и найти раздел «Блокировка отпечатком пальца» в самом низу списка.

В этом же разделе можно задать время для автоматической блокировки приложения, после которого открыть его будет невозможно без подтверждения биометрией. Но входящие звонки при этом защитить не получится — на них сможет ответить любой желающий.

Переписка с самим собой

Мало кто об этом задумывается, но отправка сообщения самому себе — это очень полезная функция, которую можно использовать для создания заметок или хранения важных сообщений.

Чат с самим собой выглядит и работает так же, как обычный чат, но не поддерживает аудио- и видеозвонки, возможность отключить уведомления, блокировку или отправку жалоб. Также в нем нельзя видеть время последнего посещения и статус «в сети».

Чтобы написать себе первое письмо, необходимо нажать на круглую кнопку начала диалога в правом нижнем углу экрана (на Android) или на кнопку с карандашом в правом верхнем углу (на iPhone). Первым контактом в списке будете вы — на это укажет номер и приписка в скобках »(Вы)».

Один аккаунт на четыре девайса

Долгое время пользователи WhatsApp критиковали мессенджер за невозможность подключения одного аккаунта на нескольких устройствах. Все, что было доступно — связать профиль со смартфона с приложением или веб-версией на ПК, так еще и с условием, что смартфон должен быть подключенным к сети.

Теперь эти времена прошли, и один аккаунт можно подключать к четырем устройствам, например, к компьютеру, ноутбуку, второму смартфону, планшету — итого пять устройств, на которых может стоять один профиль.

Причем для использования WhatsApp на одном из гаджетов необязательно, чтобы «главный» был подключен к сети.

Для привязки нового устройства необходимо нажать на три точки в правом верхнем углу (на Android) или перейти в настройки (на iPhone), выбрать раздел «Привязка устройств» и отсканировать QR-код с главного устройства.

Чат с незнакомцем

Одно из самых главных неудобств в WhatsApp — отсутствие возможности написать кому-либо без добавления его в контакты. Во всяком случае так думают многие пользователи мессенджера. Однако в WhatsApp есть скрытая фишка, позволяющая обойти это ограничение.

Так, чтобы не захламлять список контактов, достаточно вбить в адресную строку браузера: «wa.me/7***», где * — номер телефона пользователя.

Таким же образом можно, например, поделиться своей «WhatsApp-визиткой», сохранив в таком формате собственный номер.

Такое уже было в Telegram

В WhatsApp уже давно есть функция удаления сообщения, однако возможность изменить отправленное сообщение пока нельзя — во всяком случае в стабильной сборке мессенджера. Однако, если стать бета-тестером, то для пользователей открываются эксклюзивные и секретные фишки, которые, как правило, доходят до «обычных» пользователей очень долго.

Так, например, уже сейчас можно редактировать отправленные сообщения, скачав бета-версию WhatsApp для Android. Чтобы исправить ошибку или дополнить отправленное письмо, достаточно зажать сообщение, нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать пункт «Изменить». После всего необходимо нажать галочку.

Важно учитывать, что на изменение сообщения дается лишь 15 минут, а также то, что ваш собеседник увидит приписку о редактировании сообщения.

Изменить можно только текстовое сообщение — если к тексту прикреплен медиафайл, то отредактировать его уже будет невозможно.

Как скачать WhatsApp Beta

Среди пользователей существует мнение, что бета-версии работают с ошибками. Это не так — во всяком случае бета-версии WhatsApp работают ничуть не хуже так называемой стабильной сборки. При этом пользователям доступны новые функции за несколько месяцев до того, как они доберутся до «обычных» версий.

Чтобы скачать бета-версию WhatsApp на Android, можно записаться в тестировании через страницу в Google Play, но проще всего перейти на проверенный портал TechSpot и вбить в поиск соответствующий запрос, скачать оттуда APK-файл и просто установить приложение поверх имеющегося. Все пользовательские файлы останутся нетронуты